Дзюба эффектно забил пяткой в ворота «Пари НН»

В субботу стартовал 21-й тур Премьер-лиги. В Нижнем Новгороде «Локомотив» играет с конкурентами и уже ведёт в счёте. На 15-й минуте затяжная атака московских футболистов стала результативной. С первой волной нижегородцы отбились, но последовал прострел с правого края штрафной к линии вратарской, откуда Артём Дзюба пяткой изящно переправил мяч в сетку мимо опекуна и застывшего от неожиданности голкипера.

Счет стал 1:0. «Локомотив» уже на шесть очков отдаляется от зоны стыковых матчей, где остается «Пари НН».

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