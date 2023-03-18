Глушенков оформил голевое действие в каждом матче за «Локомотив» в РПЛ

Молодой нападающий «Локомотива» Максим Глушенков пока не уходит с поля в матче РПЛ без голевого действия. Сегодня в волевом победном матче против «Краснодара» (3:2) Глушенков записал себе в актив гол, благодаря которому «красно-зелёные» сравняли счёт в матче.

Всего у Глушенкова в текущем сезоне за «Локомотив» теперь один гол и два ассиста. А если учитывать его статистику и в «Крыльях Советов», то у 23-летнего игрока набирается пять голов и шесть ассистов в РПЛ. Плюс ещё один гол в Кубке России.

Напомним, Глушенков стал игроком «железнодорожников» прошедшей зимой, перейдя в столичный клуб вместе с Сергеем Пиняевым из «Крыльев Советов».