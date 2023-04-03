Наумов: «Видно, что у Дзюбы горят глаза»

Российский нападающий Артем Дзюба забил два гола в последнем на настоящий момент своем матче, поразив ворота «Пари НН», и сейчас его имя у всех на слуху. Как считает бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов, Дзюба очень мотивирован, однако это именно то, чего Наумов, в общем-то, и ожидал.

- Я думаю, Дзюба пришелся ко двору «Локомотиву», видно, как у него горят глаза. Посмотрите, как он борется. Он же не какие-то случайные голы забивают, все они по делу. Дзюба молодец, но я в общем-то от него этого и ожидал, - цитирует слова Наумова «РБ Спорт».

В следующем, двадцать втором туре российского чемпионата «Локомотиву» предстоит сразиться с питерским «Зенитом».