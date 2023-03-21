Орлов: «Пиняев напоминает мне Аршавина»

Известный российский комментатор, журналист и болельщик «Зенита» Геннадий Орлов сравнил молодого игрока столичного «Локомотива» с Андреем Аршавиным в его лучшие годы.

«Пиняев — очень способный парень, который напоминает мне Аршавина. Такой же дерзкий, часто берет на себя игру. Как и Аршавин в свое время», - делится Орлов с порталом Sport24.

Сергею Пиняеву всего 18 лет, однако, уже в этом возрасте он является игроком основного состава московского «Локомотива» и вызывался и вызывается в основную сборную России. Футболист является воспитанником известной московской школы «Чертаново».