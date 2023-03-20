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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис рассказал, где может возобновить свою тренерскую карьеру

20 Марта 2023 • 09:53 Комментировать
Пари НН
...
Локомотив Москва
01.04 14:00

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о возможном возобновлении тренерской карьеры.

Специалист рассказал, что отказался от предложения из Медиалиги и намерен продолжить свою тренерскую деятельность в клубе из Европы или Азии.

«Знаю, что арабы — очень специфическая нация. Их торопить никогда нельзя. Думаю, что в конце марта или в апреле новости будут, потому как чемпионат заканчивается. И в Европе есть переговоры, не буду говорить, какие», — цитирует Канчельскиса РИА Новости.

Последним местом работы 54-летнего Канчельскиса на сегодняшний день остаётся узбекский «Навбахор», который он покинул в 2020 году. Также специалист тренировал нижегородскую «Волгу», «Уфу» и латвийскую команду «Юрмала».

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Канчельскис
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