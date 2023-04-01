Руководство «Пари НН» приняло решение уволить главного тренера команды Артёма Горлова, об этом сообщает телеграм-канал «Арена». По данным источника, причиной стали неудовлетворительные спортивные результаты команды.

35-летний специалист официально возглавил команду 1 января этого, под его руководством клуб из Нижнего Новгорода провел всего шесть матчей, в которых одержал всего одну победу, оказавшись сильнее питерской «Звезды» в матче Пути регионов Кубка России.

«Пари НН» в настоящий момент располагается в зоне стыков, находясь на 13-й строчке в турнирной таблице