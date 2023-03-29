Карпин: «Пиняеву ещё доказывать и доказывать»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением об игре нападающего национальной команды Сергея Пиняева.
Напомним, в товарищеском матче против Ирака (2:0), который состоялся 26 марта, 18-летний футболист отметился дебютным голом в футболке национальной команды.
Карпин похвалил своего подопечного, при этом попросив журналистов быть осторожнее в оценках игры Пиняева и сравнениях его со знаменитым нападающим Андреем Аршавиным, поскольку молодому игроку «Локомотива» предстоит ещё многое доказать.
«Да, Пиняев здорово сыграл. Да, молодец. Да, красавчик! Но давайте посмотрим через год-два. Ему ещё доказывать и доказывать», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».
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