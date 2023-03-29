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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин: «Пиняеву ещё доказывать и доказывать»

29 Марта 2023 • 10:09 Комментировать
Пари НН
...
Локомотив Москва
01.04 14:00

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением об игре нападающего национальной команды Сергея Пиняева.

Напомним, в товарищеском матче против Ирака (2:0), который состоялся 26 марта, 18-летний футболист отметился дебютным голом в футболке национальной команды.

Карпин похвалил своего подопечного, при этом попросив журналистов быть осторожнее в оценках игры Пиняева и сравнениях его со знаменитым нападающим Андреем Аршавиным, поскольку молодому игроку «Локомотива» предстоит ещё многое доказать.

«Да, Пиняев здорово сыграл. Да, молодец. Да, красавчик! Но давайте посмотрим через год-два. Ему ещё доказывать и доказывать», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Пиняев выступал за «Крылья Советов» и «Локомотив». В общей сложности за две эти команды молодой футболист провёл 21 матч, забил пять голов и отдал три результативные передачи. 
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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Валерий Карпин Сборная России Сергей Пиняев
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