Карпин: «Пиняеву ещё доказывать и доказывать»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением об игре нападающего национальной команды Сергея Пиняева.

Напомним, в товарищеском матче против Ирака (2:0), который состоялся 26 марта, 18-летний футболист отметился дебютным голом в футболке национальной команды.

Карпин похвалил своего подопечного, при этом попросив журналистов быть осторожнее в оценках игры Пиняева и сравнениях его со знаменитым нападающим Андреем Аршавиным, поскольку молодому игроку «Локомотива» предстоит ещё многое доказать.

«Да, Пиняев здорово сыграл. Да, молодец. Да, красавчик! Но давайте посмотрим через год-два. Ему ещё доказывать и доказывать», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Пиняев выступал за «Крылья Советов» и «Локомотив». В общей сложности за две эти команды молодой футболист провёл 21 матч, забил пять голов и отдал три результативные передачи.