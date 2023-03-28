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Сычёв высказался о роли Дзюбы в «Локомотиве»

28 Марта 2023 • 15:13 Комментировать
Пари НН
...
Локомотив Москва
01.04 14:00

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сычёв высказался о роли Артёма Дзюбы в московской команде.

Напомним, что Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» в феврале. С тех пор 34-летний нападающий провёл пять официальных матчей, в которых забил четыре гола.

«Тренер доверяет, он [Дзюба] в хорошей физической форме, пришёл игровой тонус. Сами голы говорят за него, почувствовал уверенность, и команда идёт за ним. Поэтому лидер на поле, я думаю, что всё закономерно, видно, в какой футбол хотят играть ребята, какой футбол ставит тренер. Я думаю, перспективы положительные», - сказал Сычёв, чьи слова приводит ТАСС.

«Локомотив» сейчас занимает 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Ближайший матч команда Михаила Галактионова проведёт в субботу, 1 апреля. В этот день «железнодорожники» будут играть против «Пари НН» на поле соперника.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Сычёв Артём Дзюба
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ПАРИ НН ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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