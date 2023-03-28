Сычёв высказался о роли Дзюбы в «Локомотиве»

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сычёв высказался о роли Артёма Дзюбы в московской команде.

Напомним, что Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» в феврале. С тех пор 34-летний нападающий провёл пять официальных матчей, в которых забил четыре гола.

«Тренер доверяет, он [Дзюба] в хорошей физической форме, пришёл игровой тонус. Сами голы говорят за него, почувствовал уверенность, и команда идёт за ним. Поэтому лидер на поле, я думаю, что всё закономерно, видно, в какой футбол хотят играть ребята, какой футбол ставит тренер. Я думаю, перспективы положительные», - сказал Сычёв, чьи слова приводит ТАСС.

«Локомотив» сейчас занимает 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Ближайший матч команда Михаила Галактионова проведёт в субботу, 1 апреля. В этот день «железнодорожники» будут играть против «Пари НН» на поле соперника.