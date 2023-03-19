Нагорных: «Мы не гадали с Галактионовым и сделали осознанный выбор тренера»

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что столичный клуб выбирал нового главного тренера исходя из осознанного выбора.

«Мы не гадали с тренером, когда назначали Галактионова. Выбор этого тренера абсолютно обоснован, так как в российском футболе есть молодые тренеры и им нужно доверять. Они прошли хорошую подготовку, имеют теоретические знания, практические», - цитирует Нагорных «Чемпионат».

Напомним, что вчера вечером молодой тренер «Локомотива» установил новое достижение, победив в первых своих трёх матчах в рамках РПЛ. За март подопечные Галактионова оказались сильнее «Ростова» (3:1), «Ахмата» (1:0) и «Краснодара» (3:2), набрав важнейшие в турнирном плане девять баллов.