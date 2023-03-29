Руслан Нигматуллин: «Для России игра с Китаем будет интереснее, чем с Ираном или Ираком»

Бывший голкипер российской сборной Руслан Нигматуллин высказался о возможном сопернике россиян в одном из следующих товарищеских матчей - о сборной Китая.

«Для сборной России возможный матч с командой Китая будет интереснее, чем со сборными Ирана и Ирака. С оптимизмом буду ждать эту игру и с удовольствием посмотрю очередной матч», - заключил Нигматуллин для «Чемпионата».

Эксперт добавил, что совсем ничего не знает о китайской сборной на данный момент, однако учитывая как необходима для сборной России регулярная игровая практика, команда Китая выглядит отличным соперником.

О шансе на то, что сборная России сыграет в будущем с командой Китая, 29 марта заявил глава Минспорта РФ Олег Матыцин.