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Защитник «Пари НН» Масоэро: «Новый тренер по физподготовке просто нас убивает»

24 Марта 2023 • 19:39 Комментировать
Пари НН
...
Локомотив Москва
01.04 14:00

Защитник «Пари НН» Лукас Масоэро рассказал о физических нагрузках нового тренерского штаба команды.

«Это ты не видел тренировок Горлова. Новый тренер по физподготовке, хорват Наглич, просто нас убивает! Да нет, хороший парень, на самом деле», — заявил футболист в интервью изданию Sport24. Также аргентинец рассказал, что тренировавшие команду ранее Александр Кержаков и Михаил Галактионов различались подходом к дисциплине, которая была жёстче при нынешнем наставнике «Локомотива».

Напомним, что 31 декабря прошлого года Артём Горлов возглавил «Пари НН». Коллектив находится на 13-й строчке в турнирной таблице Премьер-лиги после 20 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Лукас Масоэро Пари НН Артём Горлов
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ПАРИ НН ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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