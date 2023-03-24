Защитник «Пари НН» Масоэро: «Новый тренер по физподготовке просто нас убивает»

Защитник «Пари НН» Лукас Масоэро рассказал о физических нагрузках нового тренерского штаба команды.

«Это ты не видел тренировок Горлова. Новый тренер по физподготовке, хорват Наглич, просто нас убивает! Да нет, хороший парень, на самом деле», — заявил футболист в интервью изданию Sport24. Также аргентинец рассказал, что тренировавшие команду ранее Александр Кержаков и Михаил Галактионов различались подходом к дисциплине, которая была жёстче при нынешнем наставнике «Локомотива».

Напомним, что 31 декабря прошлого года Артём Горлов возглавил «Пари НН». Коллектив находится на 13-й строчке в турнирной таблице Премьер-лиги после 20 туров.