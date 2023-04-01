Янбаев назвал причину провальной игры «Локомотива» осенью

Бывший защитник столичного «Локомотива» и петербургского «Зенита», а ныне спортивный директор клуба «Знамя» из Ногинска Ренат Янбаев поделился своими мыслями о сезоне «железнодорожников».

Напомним, что по итогам первой, летне-осенней части сезона «Локомотив» находился лишь на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав всего 13 очков. Отрыв от зоны вылета составлял всего один балл. Но благодаря удачным первым трём турам весенней части сезона Премьер-лиги москвичи смогли взлететь до 11 места, обойдя трёх конкурентов – «Факел», «Пари НН» и «Крылья Советов».

«Я не знаю, в чём была причина, но я общался с игроками в «Локомотиве» и мне сказали, что, мягко говоря, не очень хорошая атмосфера была тогда в команде», - делится Янбаев с Metaratings, пояснив, что ему было грустно о таком слышать.