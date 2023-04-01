В середине первого тайма матча 21-го тура Премьер-лиги между «Пари НН» и «Локомотивом» всё стало ясно. Гости забили два гола подряд и сделали счет разгромным - 3:0. Дмитрий Баринов после отскока от соперника спокойно переправил мяч впритирку с левой штангой. В ту же точку метко пробил и Артём Дзюба в одно касание, получив мяч метрах в 13 от ворот соперника. Для ветерана это уже второй гол в матче, в его дебюте он забил пяткой.

Второй и третий гол «Локомотива» представлены вашему вниманию.