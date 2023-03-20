Канчельскис: «Ещё рано оценивать работу Галактионова в «Локомотиве»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о работе главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова, возглавившего «красно-зелёных» по ходу нынешнего сезона.

«Ещё рано оценивать работу Галактионова. Это нужно делать в конце сезона. Да, «Локомотив» начал хорошо, но посмотрим, как будет дальше», — цитирует Канчельскиса Legalbet.

После 20 туров РПЛ «Локомотив» расположился на 11-м месте турнирной таблицы, набрав 22 очка. Под руководством Галактионова «железнодорожники» одержали три победы в трёх матчах российского чемпионата.