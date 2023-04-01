Янбаев рассказал о самом слабом месте «Локомотива»

Бывший защитник Ренат Янбаев рассказал, какую зону в сегодняшнем «Локомотиве» он считает самой уязвимой для соперников.

«Им нужно укреплять оборону в центре, так как сейчас там молодые игроки, но клубу нужны более опытные», - делится Янбаев с Metaratings.

Прошедшей зимой «Локомотив» укрепил центр обороны аргентинским защитником Херманом Конти. Также команду пополнили нападающий Артём Дзюба, защитник Игорь Смольников, молодые игроки атаки Сергей Пиняев и Максим Глушенков и голкипер Илья Лантратов.

«Новички уже дают результат, с таким составом «Локомотив» должен бороться за призовые места», - добавил Янбаев.