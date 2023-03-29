Спортивный директор «Пари НН»: «Мы не общались с Тихим»

Спортивный директор «Пари НН» Игорь Кудряшов высказался об интересе к защитнику «Химок» Дмитрию Тихому.

«Был ли интерес к Тихому? Мы не общались с футболистом. Дмитрий — игрок «Химок», — заявил функционер клуба Премьер-лиги в интервью изданию Sport24.

Напомним, что ранеепоявилась информация о разрыве соглашения Тихого с подмосковным клубом из-за конфликта с наставником команды Спартаком Гогниевым, однако в самих «Химках» эту информацию опровергли. Также сообщалось, что на Дмитрия претендуют столичный «Локомотив», «Крылья Советов» и «Пари НН».