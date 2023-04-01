Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на дубль форварда «Локомотива» Артёма Дзюбы в ворота «Нижнего Новгорода» (4:0) в матче 21-го тура РПЛ.

«Да ну, какой мститель? Это он дурью мается, он такой парень, который может что-то сказать и завести всех. Он играет в футбол, сосредоточен на игре, а не на мщении. Это у него хорошо получается, молодец!» - сказал Балахнин.

Ранее 34-летний Дзюба отметился дублем в матче чемпионата против «Ростова» под руководством Валерия Карпина. После победы над «Нижним Новгородом» Дзюба сказал: «Мне в «Нижний Новгород» нужно было приветик передать, чтобы там начали разбираться в футболе».