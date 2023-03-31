Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал прогноз на 21-й тур РПЛ.

- Какие ожидания от матча «Динамо» - «Сочи»?

- «Сочи» изменит отношение к себе. Настало время разобраться со всеми проблемами, которые есть в команде, нащупать игровые нити, которые помогут стабилизировать игру. Уверен, гости дадут бой, но максимум, чего смогут добиться, это ничья. «Динамо» будет стараться взять ворота соперника, а «Сочи» сыграет на контратаках и постарается обезопасить свои тылы.

- Сложно ли «Локомотиву» придется в Нижнем Новгороде? Команде удастся продолжить удачный отрезок?

- Думаю, удастся. Там сейчас хорошие эмоции, но не сказал бы, что игра «железнодорожников» всем нравится. Есть какие-то удачные фрагменты, за которые цепляются футболисты, и это приносит «Локомотиву» дивиденды. Но это не целостная игра. Хотя ее будет достаточно, чтобы выиграть у «Пари НН». Могу отметить Пиняева. Он оправдывает надежды. Его игра не только нравится, но и дает команде качество. А это всегда приносит результат. На таких футболистов обращают внимание соперники. Думаю, нижегородцы уделят Сергею особое внимание, хотя в команде есть Миранчук, Дзюба.

- «Спартак» может потерять очки в матче с «Ахматом»?

- Не думаю, что «красно-белые» могут не взять три очка в этой встрече, если еще планируют конкурировать с «Зенитом». У «Спартака» достаточно игровых возможностей, чтобы дома реабилитироваться за неудачу с «Оренбургом» и показать, что случаи в футболе бывают. Я отношу осечку в прошлом туре именно к случаю.

- «Урал» сможет отнять очки у «Зенита»?

- Лучший вариант для «Урала» - это ничья. «Зенит» в последних матчах допустил осечки, и ему уже надо двигаться вперед, ведь есть все возможности. С другой стороны соперник играет хорошо, он знает, как добывать очки. Поэтому может надеяться на одно очко, но шансов на это немного.

- В матче «Крылья Советов» - «Оренбург» какого результата ожидать?

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- Рассчитываю на ничью. Самарцы при хорошей игре не берут очки, и это парадоксально. Когда-то надо перевернуть эту ситуацию. Но на победу «Крыльев Советов» я бы не поставил.

- В матче «Химки» - «Краснодар» все понятно?

- Никакой интриги здесь не вижу. «Химки» пытаются что-то показать, находятся в поисках игры, которая будет приносить очки. Но мы видим лишь блеклые очертания той игры надежды, которая должна давать результат.

- ЦСКА тяжело придется в гостях у «Факела»?

- Спрогнозировать, что кто-то обязательно проиграет, я не могу. Но при этом ЦСКА стабилен в игре. А «Факел» при большом количестве болельщиков будет делать все возможное, чтобы показать хороший результат. Но у гостей больше шансов на успех: и игровых, и кадровых. Поэтому хозяевам будет очень сложно.

- В матче «Ростов» - «Торпедо» все очевидно, или то, что у «автозаводцев» сменился тренер, может им как-то помочь?

- Эмоции будут у них другие, но не качество. «Ростов» будет играть дома. Возможностей и умения у него гораздо больше.

Елена Григорьевская