Турецкий журналист: «Дзюба не ладил с Монтеллой»

Турецкий журналист Алпер Будка поделился мнением о том, почему у российского нападающего Артёма Дзюбы не получилось проявить себя в клубе «Адана Демирспор».

По словам Будки, подписать Дзюбу хотело руководство клуба, а не главный тренер команды Винченцо Монтелла, с которым у россиянина произошло недопонимание.

«Дзюба не ладил с Монтеллой. Это был трансфер не тренера, а президента клуба. Ему была нужна не менее известная замена Балотелли, поэтому и был выбран Дзюба», — приводит слова Будки «Чемпионат».

Кроме того, журналист подчеркнул, что ожидания от Дзюбы не оправдались не только в спортивном, но и в экономическом плане, так как футболки с фамилией эк-капитана сборной России продавались плохо.

Напомним, за «Адану Демирспор» Дзюба провёл в общей сложности пять матчей и забил один гол. Сейчас 34-летний нападающий защищает цвета московского «Локомотива».