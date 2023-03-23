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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Турецкий журналист: «Дзюба не ладил с Монтеллой»

23 Марта 2023 • 15:01 Комментировать
Пари НН
...
Локомотив Москва
01.04 14:00

Турецкий журналист Алпер Будка поделился мнением о том, почему у российского нападающего Артёма Дзюбы не получилось проявить себя в клубе «Адана Демирспор».

По словам Будки, подписать Дзюбу хотело руководство клуба, а не главный тренер команды Винченцо Монтелла, с которым у россиянина произошло недопонимание.

«Дзюба не ладил с Монтеллой. Это был трансфер не тренера, а президента клуба. Ему была нужна не менее известная замена Балотелли, поэтому и был выбран Дзюба», — приводит слова Будки «Чемпионат».

Кроме того, журналист подчеркнул, что ожидания от Дзюбы не оправдались не только в спортивном, но и в экономическом плане, так как футболки с фамилией эк-капитана сборной России продавались плохо.

Напомним, за «Адану Демирспор» Дзюба провёл в общей сложности пять матчей и забил один гол. Сейчас 34-летний нападающий защищает цвета московского «Локомотива».

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Винченцо Монтелла Адана Демирспор Алпер Будка
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