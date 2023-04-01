Мостовой высказался о возможном приглашении «Пари НН» на должность главного тренера

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о том, готов ли он стать главным тренером футбольного клуба «Пари НН» в случае ухода Артёма Горлова.

«Возглавить «Пари НН»? Во-первых, ко мне не обратятся, у меня нет лицензии. Во-вторых, Горлов причем в этом поражении?», - приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сегодня, 1 апреля, «Пари НН» с разгромным счётом 0:4 уступил московскому «Локомотиву» в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги.

На данный момент команда располагается в зоне стыковых игр.