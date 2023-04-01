Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко в эксклюзивном интервью сетевому изданию«Евро-Футбол.Ру» поделился мыслями о том, что повлияло на игру команды во второй половине сезона РПЛ-2022/23.

«Команда лучше готова! Конечно, нельзя отнять, что последние трансферы пришлись ко двору. И Дзюба, и Смольников – с этими трансферами угадали», — сказал Гуренко.

«Локомотив» после первой половины сезона-2022/23 занял 14-е место в турнирной таблице. После зимней паузы команда провела 4 матча в чемпионате России, в которых одержала все 4 победы с общим счётом 11:3.

34-летний Артём Дзюба перешёл в «Локомотив» в зимнее трансферное окно. Он сыграл 6 матчей, в которых забил 6 голов. Игорь Смольников стал игроком «Локомотива» этой зимой. Он сыграл за «железнодорожников» 5 матчей, но результативными действиями не отметился.