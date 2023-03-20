«Дзюба стал важным игроком для «Локомотива» — Павлюченко

Бывший форвард «Локомотива» Роман Павлюченко высказался об игре нападающего «железнодорожников» Артёма Дзюбы.

«Дзюба стал важным игроком для «Локомотива», команда преобразилась. Пусть забивает и дальше», — приводит слова Павлюченко «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что хорошо оценивает работу главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова, но нельзя останавливаться, необходимо продолжать работать в том же направлении.

Напомним, 38-летний специалист возглавил столичный клуб в ноябре прошлого года. После 20 туров «Локомотив» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 22 набранных очка.