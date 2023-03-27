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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игнатьев: «Брать ли Дзюбу в сборную? Карпин тренер, он решает»

27 Марта 2023 • 11:54 Комментировать
Пари НН
...
Локомотив Москва
01.04 14:00

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал тот факт, что нападающий «Локомотива» Артём Дзюба не получил вызов в национальную команду на товарищеские матчи с Ираном и Ираком.

«Вы же доверили сборную Карпину, он тренер, он решает. И оставьте ему право выбора», – сказал Игнатьев в интервью Bobsoccer.

Напомним, Дзюба в последних трёх матчах за «Локомотив» перед международной паузой забил четыре гола. Три из них нападающий положил в ворота «Ростова», который возглавляет тренер сборной России Валерий Карпин.

Дзюба ранее дал понять, что пока не собирается завершать международную карьеру.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Валерий Карпин Сборная России Артём Дзюба
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ПАРИ НН ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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