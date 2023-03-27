Игнатьев: «Брать ли Дзюбу в сборную? Карпин тренер, он решает»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал тот факт, что нападающий «Локомотива» Артём Дзюба не получил вызов в национальную команду на товарищеские матчи с Ираном и Ираком.

«Вы же доверили сборную Карпину, он тренер, он решает. И оставьте ему право выбора», – сказал Игнатьев в интервью Bobsoccer.

Напомним, Дзюба в последних трёх матчах за «Локомотив» перед международной паузой забил четыре гола. Три из них нападающий положил в ворота «Ростова», который возглавляет тренер сборной России Валерий Карпин.

Дзюба ранее дал понять, что пока не собирается завершать международную карьеру.