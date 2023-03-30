На заседании совета директоров «Локомотива» ключевых решений не приняли

В четверг состоялось заседание совета директоров «Локомотива». Никаких ключевых решений на мероприятии принято не было, о чём рассказывает телеграм-канал «ЭкСпорт Клипина».

Ранее в прессе проскакивала информация о том, что Владимир Леонченко близок к уходу с должности генерального директора «Локомотива».

На текущий момент «Локомотив» занимает 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги России. Ближайший матч команда Михаила Галактионова проведёт 1 апреля – против «Пари НН» на поле соперника. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 14:00 по московскому времени.