Сенников верит в победу «Локомотива» над «Пари НН»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о предстоящем матче «железнодорожников» против «Пари НН».

«Для «Пари НН» сейчас очень важен каждый матч. Но «Локо» выглядит лучше за счёт класса своих игроков и их подготовки. Пиняев, Глушенков, Дзюба – атака железнодорожников гораздо мощнее защиты «Пари НН». Мой прогноз – победа гостей», – заявил экс-защитник российской сборной в интервью «Чемпионату».

По его мнению, в Нижнем Новгороде будет особый настрой на нового тренера «Локомотива» Михаила Галактионова, также предположив, что сам специалист помнит о своём прошлом месте работы и будет разочарован вылетом «Пари НН» из Премьер-лиги.

Напомним, что встреча 21 тура РПЛ между «Пари НН» и «Локомотивом» состоится завтра, 1 апреля. Стартовый свисток назначен на 14:00 по московскому времени.