В РПЛ дебютировал 17-летний опорник «Локомотива»

Сегодня вечером в московском «Локомотиве» произошло особенное событие – главный тренер «железнодорожников» Михаил Галактионов в концовке победного матча против «Краснодара» (3:2) выпустил на поле футболиста 2005 года рождения – 17-летнего полузащитника Михаила Щетинина. Игрок заменил на 84-й минуте более опытного партнёра по команде Рифата Жемалетдинова. Матч против «быков» стал для молодого парня дебютным в Премьер-лиге.

Отметим, что у молодого футболиста уже есть два выхода на поле в официальных матчах за «Локомотив» в этом сезоне. Все они пришлись на Кубок России.

Напомним, что благодаря волевой победе над «Краснодаром» «Локомотив» набрал 22 очка в турнирной таблице и на настоящее время занимает 11 место.