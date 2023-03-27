Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Динияр Билялетдинов: «Главное, чтобы Пиняеву голову от успеха не сорвало»

27 Марта 2023 • 23:29 Комментировать
Пари НН
...
Локомотив Москва
01.04 14:00

Бывший российский футболист Динияр Билялетдинов высказался о молодом полузащитнике «Локомотива» и сборной России Сергее Пиняеве, который вчера забил свой первый гол за национальную сборную.

«Давайте не будем называть его «русским Месси», как назвали когда-то Дениса Давыдова, а потом всё закончилось печально. Пусть парень профессионально работает и развивается, тогда и будет результат», - заявил Билялетдинов порталу Metaratings, добавив, что сейчас этому молодому игроку выдан определённый аванс.

Сергей Пиняев в свои 18 лет вчера, напомним, стал самым юным автором гола в истории сборной России.

«Главное, чтоб ему голову не сорвало от успеха», - добавил Билялетдинов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динияр Билялетдинов Сергей Пиняев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПАРИ НН ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
27 Марта
23:43 · Россия. Премьер-лига
Мирзов раскритиковал трансферную политику «Краснодара»
23:29 · Россия. Премьер-лига
Динияр Билялетдинов: «Главное, чтобы Пиняеву голову от успеха не сорвало»
22:13 · Россия. Премьер-лига
Бушманов: «Судьба чемпионской гонки зависит от «Зенита»
21:36 · Россия. Премьер-лига
Григорий Иванов: «Ганчаренко сможет работать с любым иностранным клубом»
21:31 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Локомотива» Фассон похвалил Галактионова
21:24 · Россия. Премьер-лига
Личка назвал задачу на матч «Оренбурга» с «Крыльями»
21:20 · Россия. Премьер-лига
«Болонья» рассчитывает сохранить игрока «Динамо» Моро эксклюзив
21:16 · Россия. Премьер-лига
Агент Сафонов: «На мой взгляд, Помазун – лучший вратарь России»
21:07 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Локомотива» заявил, что им интересовалась «Барселона»
20:59 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко посоветовал всем тренерам садить на скамейку запасных президента клуба
20:48 · Россия. Премьер-лига
Шатов рассказал, как Григорий Иванов однажды кинул в него бутылкой
20:41 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Локомотива» Фассон: «Обращался к психологу из-за травмы «крестов»
20:36 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «Бердыеву нужно понять игроков, а игрокам — его»
20:29 · Россия. Премьер-лига
В «Сочи» поделились хорошей новостью о Макарчуке
20:07 · Россия. Премьер-лига
Даниэль Карвальо: «Газзаев был нам как отец»
Все новости
Рекомендуем