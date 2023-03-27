Динияр Билялетдинов: «Главное, чтобы Пиняеву голову от успеха не сорвало»

Бывший российский футболист Динияр Билялетдинов высказался о молодом полузащитнике «Локомотива» и сборной России Сергее Пиняеве, который вчера забил свой первый гол за национальную сборную.

«Давайте не будем называть его «русским Месси», как назвали когда-то Дениса Давыдова, а потом всё закончилось печально. Пусть парень профессионально работает и развивается, тогда и будет результат», - заявил Билялетдинов порталу Metaratings, добавив, что сейчас этому молодому игроку выдан определённый аванс.

Сергей Пиняев в свои 18 лет вчера, напомним, стал самым юным автором гола в истории сборной России.

«Главное, чтоб ему голову не сорвало от успеха», - добавил Билялетдинов.