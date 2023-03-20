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Динияр Билялетдинов дал совет Баринову попробовать себя в Европе эксклюзив

20 Марта 2023 • 17:20 Комментировать
Пари НН
...
Локомотив Москва
01.04 14:00

Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной России Динияр Билялетдинов в эксклюзивном интервью«Евро-Футбол.Ру» посоветовал полузащитнику Дмитрию Баринову попробовать свои силы в европейском чемпионате.

«Это надо смотреть. Важно, какие конкретно клубы интересуются. При этом важен интерес тренера. Потому что мы видим на примере Дзюбы, почему у него в Турции не получилось. Мне кажется, просто тренер не хотел перестраивать игру под его стиль. Так что переход переходом, конкретный интерес если появляется, то нужно взвешивать. Конечно, что попробовать свои силы в другом чемпионате, если клуб найдёт точки соприкосновения, то есть, может предложат контракт, а Баринов не захочет туда ехать. Если наоборот, то вариант с переходом в другой клуб я бы рассмотрел», — сказал Билялетдинов.

26-летний воспитанник «Локомотива» Баринов в текущем сезоне сыграл 25 матчей за клуб, в которых забил один гол и отметился тремя результативными передачами. Контракт футболиста с «Локомотивом» истекает летом 2024 года. Трансферная стоимость Баринова оценивается в 9 миллионов евро.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Динияр Билялетдинов Трансферный Обзор Дмитрий Баринов
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