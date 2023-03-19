Матч «Локомотива» и «Краснодара» собрал 3,3 тысячи зрителей

Второй домашний матч «Локомотива» в 2023 году, в котором «железнодородники» на «РЖД Арене» принимали «Краснодар» (3:2) собрал всего 3 335 болельщиков. На игру, напомним, нужно было обязательно оформить паспорт болельщика, именуемый как Fan ID.

Для сравнения, на первый матч «железнодорожников» в 2023 году, который состоялся холодным зимним вечером 22 февраля пришли 11 тыс. человек. В рамках четвертьфинала Пути РПЛ в Кубке России «Локомотив» принимал другой российский топ-клуб – столичный «Спартак».

Напомним, во вчерашней вечерней встрече против «Краснодара» «Локомотив» смог перевернуть ход матча и победить со счётом 3:2, взлетев на 11 место в турнирной таблице.