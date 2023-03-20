Магкеев — о матче с «Краснодаром»: «После первого тайма у меня не было сомнений, что «Локомотив» отыграется»

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев высказался о победе над «Краснодаром» (3:2) в матче 20-го тура РПЛ.

Напомним, по ходу встречи «железнодорожники» уступали со счётом 0:2, однако сумели не только отыграться, но и вырвать победу. Сам Магкеев эту игру пропускал из-за дисквалификации.

«После первого тайма у меня не было сомнений, что «Локомотив» отыграется, учитывая, как мы можем переворачивать матчи. Команда это уже не раз показывала», — цитирует Магкеева «РБ Спорт».

После 20 туров РПЛ «Локомотив» набрал 22 очка, расположившись на 11-м месте турнирной таблицы. Свой следующий матч «красно-зелёные» проведут в начале апреля против «Пари НН».