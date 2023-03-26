Гранат не сомневается, что «Локомотив» останется в РПЛ

Бывший игрок «Динамо» и «Рубина» Владимир Гранат порассуждал над вопросом, который в последний месяц уже почти потерял свою актуальность. А именно о борьбе «Локомотива» за выживание в Премьер-лиге.

«Зимой произошло точечное усиление команды, в коллективе появился молодой тренер с амбициями, который показывал себя неплохо и в «Пари НН». «Железнодорожники» без проблем останутся в РПЛ, многие понимали, что они прибавят весной», - рассказал Гранат порталу «РБ Спорт».

На данный момент в обойме «Локомотива» 22 очка и 11 место. Такого результата удалось достичь благодаря трём победам подряд в рамках чемпионата России, одна из которых была одержана вдевятером (над «Ахматом», 1:0), а вторая была волевой (над «Краснодаром», 3:2).