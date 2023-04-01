Булыкин: «У Дзюбы сверхмотивация»

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился своим мнением об игроке «железнодорожников» Артёме Дзюбе.

«У него сверхмотивация. Меня больше поражает, как новому руководству «Локомотива» удалось стабилизировать ситуацию и вывести команду на хороший уровень. Можно смело поаплодировать руководству, тренеру и сделанным трансферам», - цитирует Булыкина «Чемпионат».

По итогам 21 проведённого противостояния «железнодорожники» сумели набрать 25 очков, что позволяет им располагаться на 11 месте в турнирной таблице национального российского чемпионата.