Сёмин: «У Пиняева большой талант, но надо правильно им распорядиться»

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о нападающем «железнодорожников» Сергее Пиняеве.

«Пиняев неплохо выступает за «Локомотив», разгоняет атаки свой скоростью. Взрывной игрок с очень быстрыми ногами. Конечно, талант в нем большой, но надо правильно им распорядиться», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

При этом специалист считает, что Пиняеву еще далеко до статуса звезды РПЛ, сейчас ему необходимо продолжать расти и на каждой тренировке доказывать свою состоятельность.

В сезоне-2022/23 футболист провел 21 матч с учетом всех турниров, забил пять мячей и записал в свой актив три результативные передачи.