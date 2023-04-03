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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игнатьев - о Дзюбе: «Один человек не может спасти всю команду»

03 Апреля 2023 • 23:07 Комментировать
Пари НН
0:4
Локомотив Москва
окончен

Российский специалист, наставник российской сборной в прошлом, Борис Игнатьев, призвал не переоценивать заслуги Артема Дзюбы, несмотря на его, безусловно, очень яркие выступления. Он напомнил о том, что один игрок не может обеспечить место в высшей лиге всей команде.

- Как может один человек спасти целую команду от вылета? Он много делает для того, чтобы «Локомотив» воспрянул и нашел свой путь. Его заслуга в спасении «Локомотива» большая, но не единственная, - цитирует Игнатьева Betonmobile.com.

Напомним, что московский клуб выиграл уже четыре матча кряду после возобновления первенства. 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Борис Игнатьев Артём Дзюба
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