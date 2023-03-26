Галактионов: «Если я буду читать комментарии и статьи о себе, то точно сойду с ума»

Главный тренер столичного «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал тот факт, что многие восприняли информацию о его приходе в стан «железнодорожников» прошлой осенью с долей скепсиса. Специалист заявил, что предпочитает не читать комментарии и заметки о себе в интернете.

«24/7 я в команде, в работе, поэтому стараюсь не читать ничего о себе. Понятно, что отголоски до меня доходят, однако если я буду постоянно копаться в комментариях, статьях, то точно с ума сойду и не буду работать в этой профессии», - рассказал молодой тренер «Матч ТВ».

Специалист добавил, что каждый человек имеет право говорить то, что хочет.

«Это право каждого, но и уважение тоже должно быть», - заключил Галактионов.

При новом тренере, напомним, «Локомотив» одержал три победы подряд в весенней части РПЛ и взлетел на 11 строчку в турнирной таблице.