Сенников назвал главную проблему «Локомотива»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о самой важной проблеме «железнодорожников».

«Самое слабое звено в «Локомотиве» — это центральные защитники. Им нужно время, чтобы сыграться, окрепнуть. Пока мы видим, что им не хватает согласованности в действиях и опыта. Они еще не набрали форму», — цитирует Сенникова «Матч ТВ».

В матче 20-го тура Российской премьер-лиги «Локомотив» одержал волевую победу над «Краснодаром» со счетом 3:2 и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. Теперь в копилке «железнодорожников» 22 набранных очка.

В следующем туре подопечные Михаила Галактионова встретятся в гостях с «Пари НН».