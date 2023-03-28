На экс-защитника «Химок» Тихого претендуют три клуба

Стали известны три клуба, которые претендуют на покинувшего «Химки» защитника Дмитрия Тихого.

«Вариант подписать игрока рассматривают на данный момент «Пари НН», «Крылья Советов» и московский «Локомотив», - сообщает «Чемпионат» со ссылкой на собственные источники.

Ранее этот же спортивный ресурс сообщал, что Тихий расторг контракт с аутсайдером Премьер-лиги.

Дмитрию Тихому 30 лет, он выступал за «Химки» с 2019 года. Однако с приходом в команду главного тренера Спартака Гогниева он попал к нему в немилость и больше не играет за основной состав команды.

Ранее в сеть просочилась аудиозапись, на которой Гогниев грубо кричал на Тихого и ещё одного отстранённого игрока «Химок» Аяза Гулиева.