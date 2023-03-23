Мостовой: «Восхищаюсь стержнем Дзюбы, думал: может сломаться»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой признался, что восхищается стержнем своего бывшего одноклубника Артёма Дзюбы, который сейчас выступает за «Локомотив».

«Помню игру с «Краснодаром» после того самого видео. Перед матчем Дзюба лежит на массажном столе, смотрит в потолок. Просто сам не свой. Потом первый тайм, незабитый пенальти… Я подумал: ну всё, сейчас он может сломаться. А он собрался, забил победный гол», — цитирует Мостового Sport24.

Также футболист вспомнил, как в перерыве игры с «Краснодаром» команду словами подбадривал экс-полузащитник «сине-бело-голубых» Магомед Оздоев, желавший поддержать Дзюбу.

Напомним, та игра завершилась победой «Зенита» (3:1). Один из мячей петербуржцев записал на свой счёт Дзюба.