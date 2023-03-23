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Мостовой: «Восхищаюсь стержнем Дзюбы, думал: может сломаться»

23 Марта 2023 • 11:04 Комментировать (2)
Пари НН
...
Локомотив Москва
01.04 14:00

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой признался, что восхищается стержнем своего бывшего одноклубника Артёма Дзюбы, который сейчас выступает за «Локомотив».

«Помню игру с «Краснодаром» после того самого видео. Перед матчем Дзюба лежит на массажном столе, смотрит в потолок. Просто сам не свой. Потом первый тайм, незабитый пенальти… Я подумал: ну всё, сейчас он может сломаться. А он собрался, забил победный гол», — цитирует Мостового Sport24.

Также футболист вспомнил, как в перерыве игры с «Краснодаром» команду словами подбадривал экс-полузащитник «сине-бело-голубых» Магомед Оздоев, желавший поддержать Дзюбу.

Напомним, та игра завершилась победой «Зенита» (3:1). Один из мячей петербуржцев записал на свой счёт Дзюба.   

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Артём Дзюба Андрей Мостовой
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Комментарии (2)
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ингерман
23 Марта 2023 в 11:22
Мостовой: «Восхищаюсь стержнем Дзюбы, думал: может сломаться»
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ай ссылачку именна на енту фразу дайце пжлста.. кхе-кхе.. )))
One Live
23 Марта 2023 в 11:07
Мостовой пересматривает видео дзюбы)))
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