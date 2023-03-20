Смородская: «Локомотив» с Галактионовым на правильном пути»

Бывший президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская не без доли скепсиса высказалась о текущих успехах «железнодорожников». Руководит московским клубом, напомним, молодой российский тренер Михаил Галактионов, известный по работе с молодёжной сборной России.

«О том, будет ли успешен с Галактионовым «Локомотив» в будущем, рассуждать рано. Одна волевая победа ещё не является показателем. Однако первые матчи Галактионова у руля клуба говорят: «Локомотив» на правильном пути», - цитирует Смородскую «Чемпионат».

«Локомотив» при Галактионове благодаря трём победам в РПЛ кряду забрался на 11 место турнирной таблицы Премьер-лиги. Однако между делом вылетел из Кубка России от тольяттинского «Акрона».