Игрок «Пари НН» Масоэро: Глушаков — самый умный футболист РПЛ

Защитник «Пари НН» Лукас Масоэро рассказал, какого футболиста считает самым умным в чемпионате России.

«Самый умный — наш новичок, Глушаков. На самом деле классное усиление. И сблизились мы с Денисом с первого же дня. Настоящий лидер с огромным опытом, очень нам поможет», — приводит слова Масоэро Sport24. Помимо этого, футболист выделил нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.

Напомним, 36-летний Глушаков перебрался в «Пари НН» из подмосковных «Химок» минувшей зимой. В сезоне-2022/23 хавбек принял участие в четырех матчах за нижегородский клуб и не отметился результативными действиями.