Смородская: «В «Локомотиве» я хорошо общалась со всеми, кроме Мануэла Фернандеша»

Экс-президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская поведала, что у неё практически не было футболистов, с которыми у неё были сложные отношения. Исключение – полузащитник Мануэл Фернандеш.

«Когда я была президентом клуба, то хорошо общалась со всеми, кроме Мануэла Фернандеша. С другими я была в тёплых и доверительных отношениях», - рассказала Смородская Metaratings, добавив, что любой игрок мог без проблем прийти и поговорить с ней наедине.

Две недели назад Фернандеш высказался о том, что его отношения со Смородской были завязаны на постоянном контроле с её стороны.

Напомним, что Смородская находилась в статусе президента «Локомотива» шесть лет – с 2010 по 2016 год.