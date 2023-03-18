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Смородская прокомментировала волевую победу «Локомотива»

18 Марта 2023 • 22:38 Комментировать
Пари НН
...
Локомотив Москва
01.04 18:00

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская не смогла остаться в стороне и не поздравить «железнодорожников» с волевым успехом в матче против «Краснодара». Напомним, что сегодня вечером на «РЖД Арене» «красно-зелёные» со счётом 3:2 огорчили подопечных Владимира Ивича.

«Очень рада. Игроки «Локомотива» собрались во втором тайме. Прямо показали скоростной футбол и очень большое желание сравнять счет и победить», - цитирует Смородскую «Матч ТВ».

Однако без доли везения «железнодорожники» не обошлись, считает эксперт, так как одержать победу подопечным Михаила Галактионова помогло удаление игрока «Краснодара» Кристиана Рамиреса в середине второго тайма игры.

После победы «Локомотив» вновь поднялся выше в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка и заняв 11 место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ольга Смородская
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