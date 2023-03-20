Бывший полузащитник «Локомотива» и сборной России Динияр Билялетдинов в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» выделил проблему команды после возобновления сезона.

«Неплохой старт, очень даже. Единственное, что бросается в глаза или тревожит, – это перепад. Я имею в виду, что команда первые таймы проводит хуже, чем вторые. Не могу сказать, с чем это связано, думаю, что тренер разберётся. Но стоит отметить, что в Кубке случилось в первом тайме, во втором - вроде всё хорошо было, но не смогли додавить. То же самое с «Краснодаром» - проигрывали и хорошо, что додавили. То есть, в первых таймах проседает команда, это очевидно», — сказал Билялетдинов.

«Локомотив» после 20 туров набрал 22 очка и поднялся на 11-е место в турнирной таблице чемпионата России. Первую часть сезона команда завершила на 14-й строчке.