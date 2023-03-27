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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Червиченко — о Пиняеве: «Серьёзный парень растёт, главное не дать ему зазвездиться»

27 Марта 2023 • 15:11 Комментировать
Пари НН
...
Локомотив Москва
01.04 14:00

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением об игре нападающего «Локомотива» и сборной России Сергея Пиняева.

«Серьёзный парень растёт. Главное не дать ему зазвездиться. И тогда мы будем иметь очень серьёзного игрока», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

В текущем сезоне 18-летний Пиняев провёл за «Локомотив» и «Крылья Советов» в общей сложности 21 матч, забил пять голов и отдал три результативные передачи. В составе национальной сборной России нападающий принял участие в товарищеских матчах против Ирана и Ирака, которые состоялись на прошлой неделе. В игре с Ираком (2:0) Пиняев отметился своим дебютным голом за сборную.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сборная России Андрей Червиченко Сергей Пиняев
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ПАРИ НН ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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