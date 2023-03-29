Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Быстров: «Лантратов должен доказать, что достоин сборной России»

29 Марта 2023 • 21:48 Комментировать
Пари НН
...
Локомотив Москва
1 2.95 X 3.35 2 2.40
01.04 14:00

Бывший игрок сборной России Владимир Быстров высказался о невызове в национальную команду голкипера столичного «Локомотива» Ильи Лантратова.

«Пусть играет в «Локомотиве» дальше, доказывает. Вспомните, сколько ярких вратарей приезжали в сборную, и становилось понятно, что они не для национальной команды. Хотя в клубах ставили рекорды, на ноль играли», - рассказал Быстров «Спорт-Экспрессу».

На мартовский сбор тренерский штаб Валерия Карпина вызвал четырёх вратарей: Александра Селихова, Сергея Песьякова, Илью Помазуна и Матвея Сафонова.

Напомним, что «Локомотив» с Лантратовым в составе отлично движется в рамках РПЛ, выиграв три последних матча. Россиянин в трёх матчах Премьер-лиги пропустил в свои ворота три мяча.

Кафанов объяснил, почему в сборную России не был вызван Лантратов

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сборная России Владимир Быстров Илья Лантратов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПАРИ НН ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Марта
22:45 · Россия. Премьер-лига
Шишкин: «Матч России и Китая – отличная идея, футбол объединяет»
22:32 · Россия. Премьер-лига
Марков назвал самый трудный период профессиональной карьеры
22:19 · Россия. Премьер-лига
Быстров назвал сходство между Пиняевым и Аршавиным
22:12 · Россия. Премьер-лига
Гранат: «Если сборные России и Китая договорятся о встрече, будет увлекательный матч»
22:07 · Россия. Премьер-лига
Марков: «Слуцкий буквально водил Кварацхелию за ручку»
21:55 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин – о выезде в Иран: «Мы три дня провели без интернета»
21:48 · Россия. Премьер-лига
Быстров: «Лантратов должен доказать, что достоин сборной России»
21:39 · Россия. Премьер-лига
Клотет: «Шокирован размерами и красотой Москвы»
21:34 · Россия. Премьер-лига
Тюкавин: «Хочу постоянно играть в стартовом составе»
21:20 · Россия. Премьер-лига
Марков назвал Антона Заболотного идеальным одноклубником
21:12 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Химок» Антич: «Если ты переезжаешь в Россию, не значит, что переезжаешь в тюрьму»
21:02 · Россия. Премьер-лига
Марков - об Аршавине: «Ему заметны те мелочи футбола, которые не видят другие»
20:49 · Россия. Премьер-лига
Клотет назвал главные отличия России от Италии
20:37 · Россия. Премьер-лига
Владимир Федотов рассказал, почему Карраскаль потерял место в основе ЦСКА
20:22 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Джикия в сборной России пока незаменим»
Все новости
Рекомендуем