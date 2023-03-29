Быстров: «Лантратов должен доказать, что достоин сборной России»

Бывший игрок сборной России Владимир Быстров высказался о невызове в национальную команду голкипера столичного «Локомотива» Ильи Лантратова.

«Пусть играет в «Локомотиве» дальше, доказывает. Вспомните, сколько ярких вратарей приезжали в сборную, и становилось понятно, что они не для национальной команды. Хотя в клубах ставили рекорды, на ноль играли», - рассказал Быстров «Спорт-Экспрессу».

На мартовский сбор тренерский штаб Валерия Карпина вызвал четырёх вратарей: Александра Селихова, Сергея Песьякова, Илью Помазуна и Матвея Сафонова.

Напомним, что «Локомотив» с Лантратовым в составе отлично движется в рамках РПЛ, выиграв три последних матча. Россиянин в трёх матчах Премьер-лиги пропустил в свои ворота три мяча.

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