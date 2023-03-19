Крюков: «Дзюба пришёл, и «Локомотив» выиграл три матча подряд»

Футболист медийного клуба «Fight Nights» Кирилл Крюков высказался об игре нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«Результат говорит сам за себя. Артём пришел в команду, и «Локо» выиграл три матча подряд. В этом сезоне не было, чтобы два матча подряд выигрывали - а тут три. И матчи хорошие. Плюс хет-трик «Ростову», — приводит слова Крюкова Rusfootball.

Напомним, 34-летний Дзюба пополнил состав «Локомотива» минувшей зимой на правах свободного агента. В текущем сезоне форвард забил четыре мяча и записал на свой счет один ассист в пяти матчах за «железнодорожников».

В следующем туре РПЛ столичный клуб сыграет в гостях с «Пари НН».