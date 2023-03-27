Булыкин: «Пиняев напоминает мне Аршавина, такой же низкорослый с дриблингом»

Экс-форвард сборной России и столичного «Локомотива» Дмитрий Булыкин назвал футболиста, которого ему больше всех напоминает молодой полузащитник «железнодорожников» и сборной России Сергей Пиняев.

«Он напоминает мне Андрея Аршавина: такой же низкорослый игрок с хорошим дриблингом. Но Андрей много где забил и поиграл в своей карьере. Если Сергей это повторит, то будет шикарно», - делится Булыкин с Metaratings.

«Но я бы хотел, чтобы он был ещё лучше Аршавина в будущем», - добавил эксперт.

Сергею Пиняеву всего 18 лет, в минувшую зиму он стал игроком столичного «Локомотива». Всего на его счету в текущем сезоне пять голов во всех сыгранных встречах.

Ранее своим сравнением Пиняева поделился бывший российский игрок Дмитрий Сенников.