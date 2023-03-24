Уткин призвал «Локомотив» вернуть Геркуса

Известный спортивный журналист Василий Уткин считает, что бывший президент «Торпедо» Илья Геркус должен вернутся в «Локомотив», где он занимал аналогичную должность с 2016 по 2018 год.

«Про «Локомотив». Что меня удивляет. В клубе до сих пор нет реально оперативно управляющего человека. Это удивительно просто. Друзья мои! Геркус свободен», — написал Уткин в телеграм-канале.

Также журналист подчеркнул, что «Локомотив» — это клуб, который знает примеры успешных возвращений. Уткин вспомнил про известного специалиста Юрия Сёмина, возвращавшегося на тренерский мостик «красно-зелёных» три раза.

После 20 туров РПЛ «Локомотив» занимает 11-е место турнирной таблицы, имея в своём активе 22 набранных очка.