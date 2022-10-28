Булыкин оценил шансы в дерби «Локомотив» - ЦСКА

Экс-футболист национальной сборной России Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем московском дерби «Локомотив» - ЦСКА, которое пройдет в рамках 15-го тура Премьер-лиги.

«На бумаге фаворит ЦСКА. Но я уверен, что у «Локомотива» есть шансы взять очки в этом матче. Терять им вообще нечего. Нас ждет жаркое дерби», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

Дерби пройдет на стадионе «РЖД Арена» в субботу, 29 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по столичному времени.

Перед этим матчем «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «армейцы» располагаются на третьей строчке.