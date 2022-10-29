Хохлов: «Спартак» мне сейчас нравится»

Чемпион России в составе московского «Локомотива» Дмитрий Хохлов высказал своё мнение о «красно-зелёных», а также поделился эмоциями касательно столичного «Спартака».

«Спартак» мне сейчас нравится, хотя стабильности ещё предстоит достичь. А вот что происходит в «Локомотиве», не понимаю», - приводит слова Хохлова «Матч ТВ».

Специалист не может разобраться в том, какую именно игру собираются демонстрировать «железнодорожники» на футбольном поле, а также выразил сомнение в соответствии тренеров московскому клубу.

«Красно-белые» на текущий момент занимают второе место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» располагается на 14 строчке.